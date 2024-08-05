Instagram ne zaman açılacak? META’dan flaş ilan kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Instagram ne zaman açılacak? META’dan flaş ilan kararı

Instagram'a 2 Ağustos tarihinde erişim engeli getirilmişti. META'nın flaş ilan kararı gündeme bomba gibi düştü.

Instagram'a erişim 2 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde durdurulmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), re'sen kapatma kararı verirken, başta erişim engelinin hangi sebepten ötürü getirildiği bilinmiyordu. Instagram'a 'katalog suç' kapsamında erişim engeli getirildiği öğrenildi. Alınan kararın üstünden 48 saat geçerken Türkiye ile META yetkilileri arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilmişti. META'nın yaşanan gelişmelerin ardından Türkçe bilen yönetici pozisyonu için ilan verdiği ortaya çıktı.

Türkiye ile Instagram'ın bağlı olduğu META arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edilmişti. META'nın Türkçe bilen yönetici pozisyonu için ilan verdiği belirlendi.

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INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye ile Instagram’ın bağlı olduğu Meta arasında görüşmeler devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta ya uyarılarda bulunmuştu. Uroğlu, “kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız. Biz mutlaka bunu takip ediyoruz, onlarla iletişim halindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Mahkeme kararı olmadan yapılan erişim engeli 48 saatin ardından kalkıyor. Fakat katalog suç kapsamında alınan kararlarda bu şart aranmıyor.

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