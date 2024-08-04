Instagram’ın kapanmasına üzülen genç kadın: 'Doğum günüm arada kaynıyor'

Instagram’ın 9 Ağustos’a kadar kapalı kalacağı haberini duyan bir genç, doğum gününü sosyal medyada kutlayamamanın üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı. 7 Ağustos’ta doğum günü olan genç, Instagram’ın kapanması nedeniyle doğum günü postu atamayacağını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti. “Benim 7 Ağustos’ta doğum günüm var. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl post atacağım? Doğum günüm arada kaynıyor. Gerçekten, olan aslan burçlarına oluyor,” diyen genç sosyal medyada gündem oldu.