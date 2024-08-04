Instagram’ın kapanmasına üzülen genç kadın: 'Doğum günüm arada kaynıyor'

Kaynak: Haber Merkezi
Instagram’ın kapanmasına üzülen genç kadın: 'Doğum günüm arada kaynıyor'

Instagram’ın 9 Ağustos’a kadar kapalı kalacağını duyan bir genç, doğum gününü sosyal medyada kutlayamamanın üzüntüsünü dile getirdi.

Instagram’ın 9 Ağustos’a kadar kapalı kalacağı haberini duyan bir genç, doğum gününü sosyal medyada kutlayamamanın üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı. 7 Ağustos’ta doğum günü olan genç, Instagram’ın kapanması nedeniyle doğum günü postu atamayacağını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti. “Benim 7 Ağustos’ta doğum günüm var. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl post atacağım? Doğum günüm arada kaynıyor. Gerçekten, olan aslan burçlarına oluyor,” diyen genç sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Haberler
Uğur Dündar Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine etkisini açıkladı
Son Haberler
Adele Münih konserinde 2024 Paris Olimpiyatları için ara verdi Video
Adele Münih konserinde 2024 Paris Olimpiyatları için ara verdi
Plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı Video
Plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar Ekonomi
Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar
14-15 yaşlarında kızların şok eden kavgası Video
14-15 yaşlarında kızların şok eden kavgası
Trafikte tartıştığı adama silah çeken genç Video
Trafikte tartıştığı adama silah çeken genç
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Video
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Uğur Dündar Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine etkisini açıkladı Gündem
Uğur Dündar Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine etkisini açıkladı