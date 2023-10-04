Instagram şifresi yüzünden canına kıydı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışan 17 yaşındaki Zeynep Ç., 4. kattan atlayarak intihar etti.

KAYNAK: İHA
Instagram şifresi yüzünden canına kıydı

Genç kızın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Tartışma Sonrası İntihar

Olay, dün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi Üniversite Bulvarı’nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep Ç., ablasıyla Instagram şifresini vermediği için tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Zeynep Ç.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç kızın ailesi ve ablasının ifadesine başvuruldu. Olayın neden kaynaklandığı araştırılıyor.

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