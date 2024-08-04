Instagram’a erişim engeli kalıcı mı oldu? 48 saat geride kaldı şimdi ne olacak?

BTK’nın Instagram’a getirdiği erişim engelinde kritik saatler geride kaldı. BTK’nın tek başına aldığı kararın mahkeme tarafından tasdiklenmesi için kanunen getirilen 48 saat sona erdi ancak henüz bir mahkeme kararı çıktı. Bu durumda Instagram’a getirilen erişim engelinin kaldırılması gerekirken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Edinilen bilgiye göre BTK’nın aldığı kararda gerekçe olarak “Katalog suçları” göstermesi ile birlikte mahkemeden bir karar çıkması zorunluluğunun ortadan kalktığı yorumu yapılıyor.

Gelinen noktada, re'sen kapatma kararının katalog suçlar kapsamında alınmasının mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkardığı, kapalılık halinin re'sen alınan kararla devam ettirileceği düşünülüyor.

Katalog suçlar arasında çocuk istismarı, müstehcenlik ve Atatürk’e hakaret gibi içerikler bulunuyor. Eğer Instagram'ın engellenmesi bu kapsamda değerlendiriliyorsa, mahkeme kararı alınması gerekmeyebilir.

TÜRKİYE TALEPLERİNİ İLETTİ

Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi.

Öte yandan Meta cephesinde sessizlik devam ediyor. Şirketin Türkiye'deki kısıtlama ile ilgili henüz kamuoyuna yansımış bir açıklaması yok.