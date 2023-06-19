Instagram'da bir kullanıcı tarafından engellendiğinizi nasıl anlarsınız

Bir kişinin kullanıcı adının Instagram'da aratılması ancak bulunamaması durumunda kişiler "acaba beni engelledi mi" diye düşünmeye başlar. Peki o kullanıcı hesabını mı sildi yoksa sizi mi engelledi nasıl anlaşılır? İşte cevabı...

Instagram'da bir kullanıcı tarafından engellendiğinizi nasıl anlarsınız

Instagram’dan kullanıcılar görmek istemediği kişiyi uygulamada engelleyebilme özelliğine yıllardır sahip. Ancak engelleme durumu bazen bazı kullanıcılar tarafından anlaşılamıyor.

Bir kişi sizi Instagram üzerinden engellediği zaman birbirinizin profilini görememe, aktifliğini veya son görülmesini görememe, profil fotoğrafını göreme, arama kısmında hesabın çıkmaması ve mesajların görünmemesi gibi durumlar meydana gelir.

Instagram’da engellenildiğini düşünen bir kişi ilk olarak söz konusu kişinin profiline bakar. Engellenmeden önce kişiyle DM’den konuşulduysa, mesaj geçmişinden “Profili Gör” butonuna tıklanır. Eğer profili açılmıyorsa ve “kullanıcı bulunamadı” hatası yer alıyorsa engellenmiş olunabilir. Bunun dışında engelleyen hesapları gösteren üçüncü taraf uygulamalar da yer almaktadır. Bu uygulamaları kullanarak engellenip engellenmediği ortaya çıkar.

HESAP SİLİNMİŞ OLABİLİR

Tüm bunlardan ayrı olarak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta yer alıyor. Bunlardan biri de hesabın sizi gerçekten engelleyip engellemediğidir.

Söz konusu kişinin hesabına ulaşılamıyorsa hemen engellendiği düşünülmemelidir. Çünkü kişinin hesabı da silinmiş olabilir.

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