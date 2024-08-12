Instagram’ın erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı

2 Ağustos’ta Türkiye’de sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim sınırlaması, 9 gün süren bir engelin ardından kaldırıldı. Bu gelişmeyi kutlamak isteyen Gaziantepli bir esnaf, dükkanının önünde lokma dağıtarak sevinç gösterisinde bulundu. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kararıyla uygulamaya getirilen kısıtlama, devlet ve Instagram yetkililerinin uzlaşması sonucu sona erdi. Erişimin yeniden sağlanmasının ardından, esnaf sosyal medyadaki bu olumlu gelişmeyi halkla paylaşmak için lokma dağıtarak kutladı.