Instagram’ın erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı

Kaynak: İHA
Instagram’ın erişime açılmasını lokma dağıtarak kutladı

Gaziantep’te bir esnaf, Instagram’ın tekrar erişime açılmasını dükkanının önünde lokma dağıtarak kutladı. Sosyal medya platformuna getirilen erişim engeli, 9 gün süren sınırlamanın ardından kaldırıldı.

2 Ağustos’ta Türkiye’de sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim sınırlaması, 9 gün süren bir engelin ardından kaldırıldı. Bu gelişmeyi kutlamak isteyen Gaziantepli bir esnaf, dükkanının önünde lokma dağıtarak sevinç gösterisinde bulundu. Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) kararıyla uygulamaya getirilen kısıtlama, devlet ve Instagram yetkililerinin uzlaşması sonucu sona erdi. Erişimin yeniden sağlanmasının ardından, esnaf sosyal medyadaki bu olumlu gelişmeyi halkla paylaşmak için lokma dağıtarak kutladı.

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