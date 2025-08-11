İnsülini frenleyen, sağlığı güçlendiren süper besin! Uzmanlar anlattı

Küçük, siyah ve parlak taneleriyle mutfaklarda “kara şimşek” olarak anılan beluga mercimeği, sağlıklı beslenme dünyasında adeta bir devrim oluşturdu.

Kan şekerini terazi gibi dengeleyen, insülin direncini frenleyen ve demir ile magnezyum gibi hayati minerallerle vücudu güçlendiren bu süper besin, bilim insanlarının ve beslenme uzmanlarının radarına takıldı.

Son bilimsel araştırmalar ve dünya çapında tanınmış uzmanların görüşleri, beluga mercimeğinin sadece bir garnitür değil, aynı zamanda metabolik sağlığın güçlü bir kalkanı olduğunu ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Beluga mercimeği, yüksek protein ve lif içeriğiyle dikkat çekti. Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, bu siyah tanelerin düşük glisemik indeksli karbonhidratları ve polifenol antioksidanları sayesinde yemek sonrası kan şekeri artışlarını etkili bir şekilde baskıladığını gösterdi.

Araştırmaya göre, düzenli beluga mercimeği tüketimi, açlık kan şekeri seviyelerini %15’e kadar düşürebiliyor ve insülin duyarlılığını artırdı.

American Journal of Clinical Nutrition’da yer alan bir başka çalışma, beluga mercimeğinin yüksek lif içeriğinin sindirimi yavaşlatarak kan şekerinde ani yükselmeleri önlediğini ve insülin direncini iyileştirdiğini kanıtladı. Polifenoller, hücre hasarını azaltarak insülinin daha etkin çalışmasını sağladı.

22 kat daha fazla kalsiyum içeriyor! Faydaları sınır tanımıyor şifa deposu

İngiltere’deki King’s College London’dan endokrinolog Prof. Dr. Susan Jebb, “Beluga mercimeği, kan şekeri kontrolünde doğal bir dengeleyici olarak öne çıkıyor. İnsülin direnciyle mücadelede diyetin temel taşlarından biri olabilir” diyerek bu besinin önemini vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, beluga mercimeğinin metabolik sağlık için eşsiz bir besin olduğunu belirtti:

“Lif ve mineral içeriği, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Glisemik yükü düşük olduğu için diyabet hastalarının diyetinde kilit bir rol oynayabilir.”

DEMİR VE MAGNEZYUM DEPOSU

Beluga mercimeği, mineral zengini yapısıyla da fark oluşturdu. Yarım bardak (yaklaşık 120 gram) pişmiş beluga mercimeği, günlük demir ihtiyacının %15’ini ve magnezyum ihtiyacının %10’unu karşıladı.

Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyerek kansızlık (anemi) riskini azaltırken, magnezyum kas fonksiyonları, sinir sistemi ve kalp sağlığı için kritik bir rol oynadı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bir yetişkinin günlük 280-350 mg magnezyum alması gerekiyor ve beluga mercimeği bu ihtiyacı doğal yollarla karşılamada öne çıktı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten diyetisyen Dr. Katherine Zeratsky, “Magnezyum, 300’den fazla enzim reaksiyonunda yer alıyor ve beluga mercimeği gibi besinler, bu mineralin doğal yoldan alınması için ideal bir seçenek” dedi. Zeratsky, magnezyumun insülin duyarlılığını artırarak diyabet yönetiminde ek bir avantaj sağladığını ekledi.

Uzmanlar, böbrek hastalığı olanlar veya magnezyum takviyesi kullananlar için tüketim miktarının doktorla değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor, zira aşırı magnezyum alımı nadir de olsa ishal veya karın kramplarına yol açabilir.

Kalbi tıkır tıkır çalıştırıyor! Bağışıklığı güçlendiren mucize bitki faydalarıyla göz dolduruyor

KALP SAĞLIĞI VE DAHA FAZLASI

Beluga mercimeğinin faydaları kan şekeri ve mineral desteğiyle sınırlı değil. European Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir meta-analiz, düzenli mercimek tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü, kötü kolesterolü azalttığını ve kardiyovasküler sağlığı desteklediğini doğruladı.

İçerdiği antosiyaninler, siyah rengini veren güçlü antioksidanlar, hücre hasarını azaltarak özellikle kolon ve mide kanserine karşı koruyucu etkiler sundu. Ayrıca, yüksek lif içeriği bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sistemini güçlendiriyor ve bağışıklık sistemini besleyen iyi bakterilerin artmasını sağladı.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden beslenme profesörü Dr. David Jenkins, beluga mercimeğinin diyabet yönetiminde devrim yaratabileceğini belirtti:

“İlaçlara bağımlılığı azaltmak isteyenler için bu besin, doğanın sunduğu bir armağan. İnsülin direncini kırmak ve mineral eksikliklerini gidermek için ideal.”

MUTFAKTA LEZZET, SOFRADA SAĞLIK

Beluga mercimeğinin bir diğer avantajı, pişirildiğinde şeklini koruyarak dağılmaması. Bu özellik, onu salatalar, çorbalar ve mezeler için ideal kıldı.

Beslenme uzmanları, haftada 2-3 kez, yaklaşık yarım bardak porsiyonlarla tüketilmesini önerdi.

Mercimeği yıkayıp ayıkladıktan sonra, üstünü geçecek kadar suyla 20-25 dakika kaynatmak yeterli. Haşlama suyunu dökmek yerine tariflerde kullanarak besin değerlerini koruyabilirsiniz.

Dr. Willett, “Beluga mercimeğini zeytinyağlı yemeklerle veya salatalarla kombinlemek hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek” dedi.

Uzman diyetisyenler, beluga mercimeğinin vegan ve vejetaryen beslenmede önemli bir protein kaynağı olduğunu vurguladı:

“Yüksek protein ve lif içeriği, tokluk hissini uzatırken kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Antioksidan özellikleri ise iltihaplanmaya karşı koruyucu bir kalkan sunuyor.”

Kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor! Hastalıkların düşmanı erkeklerin en yakın dostu...

TABAKTA SAĞLIK DEVRİMİ

Beluga mercimeği, küçük siyah tanelerinde büyük bir sağlık potansiyeli barındırdı. Kan şekerini dengelemesi, insülin direncini azaltması, demir ve magnezyum gibi hayati mineralleri sunmasıyla modern diyetin vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanların görüşleri, bu süper besinin sadece lezzetli bir garnitür değil, aynı zamanda bir sağlık kalkanı olduğunu kanıtladı.