Inter Başkanı çıldırdı! Hakan Çalhanoğlu sorusuna sert yanıt

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan sert bir çıkış geldi.

Kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını belirten Marotta şunları söyledi:

"Ona ve Inter'e saygımdan dolayı, bunun böyle bir duruma dönüşmesini istemiyorum. Türkiye'den gelen ve bize asla ulaşmayan hayali taleplerle karşı karşıyayız. Hiçbir şey gelmedi. Çalhanoğlu'nu 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılmak istediğini hiç dile getirmedi."

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