Inter Başkanı çıldırdı! Hakan Çalhanoğlu sorusuna sert yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Inter Başkanı çıldırdı! Hakan Çalhanoğlu sorusuna sert yanıt

Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili gazetecilerin sorularına yanıt veren Inter Başkanı Marotta, kendilerine ulaşan teklif olmadığını ve milli yıldızı kampa beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan sert bir çıkış geldi.

Kendilerine ulaşan bir teklif olmadığını belirten Marotta şunları söyledi:

"Ona ve Inter'e saygımdan dolayı, bunun böyle bir duruma dönüşmesini istemiyorum. Türkiye'den gelen ve bize asla ulaşmayan hayali taleplerle karşı karşıyayız. Hiçbir şey gelmedi. Çalhanoğlu'nu 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılmak istediğini hiç dile getirmedi."

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