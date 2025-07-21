Hakan Çalhanoğlu için kritik gün! Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı?

Süper Lig'in son 2 sezonunda şampiyonluk yarışında rakiplerine büyük fark atan Galatasaray ve Fenerbahçe A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini belirten 31 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmede Inter'le anlaşılması halinde sarı-lacivertli takıma geleceğini söyledi.

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Futbolcunun, Galatasaray tarafından bekletilmesine tepki gösterdiği haberleri yayıldı. Bunun duyulmasından sonra özellikle Galatasaray taraftarları sosyal medyadan Hakan Çalhaoğlu'na büyük tepki gösterdi. Ancak futbolcu için sarı-kırmızılı takım defterinin kapanmadığı öğrenildi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME

NowSpor'dan Ersin Düzen'in verdiği bilgiye göre; reklam çekimi için İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu, şu an yönetimde bulunmayan ancak sarı-kırmızılılara çok yakın bir isimle görüşecek. Bu görüşmenin ardından milli futbolcunun hangi takımda forma giyeceği netleşecek. Bu gelişme üzerine Hakan Çalhanoğlu'nun babası da Fenerbahçe iddiasından sonra Instagram'da takip etmeyi bıraktığı Galatasaray resmi hesabını tekrar takibe aldı.

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Almanya'da Hamburg, Karlsruhe ve Leverkusen formaları giyen Hakan Çalhanoğlu daha sonra Milan'a transfer olmuştu. Milli futbolcu daha sonra sözleşmesi bittikten sonra Milan'ın ezeli rakibi Inter'e gitti. Mavi siyahlılarla büyük başarılara imza atan Hakan Çalhanoğlu'nun adında Inter tarafından besteler yazıldı. Oyuncu kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor.

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