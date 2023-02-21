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Hakan Çalhanoğlu kararını verdi. Gelecek sezonki takımı belli oldu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sezon sonu için kararını verdi. İtalyan basını Hakan'ın gelecek sezon için yeniden Inter'le masaya oturacağını ve anlaşacağını yazdı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:28
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Inter Hakan'dan vazgeçmiyor

Hakan Çalhanoğlu kararını verdi. Gelecek sezonki takımı belli oldu
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Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan deviyle olan sözleşmesi gelecek sezon sonu sona eriyor.
İtalyan basını yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili önemli bir detayı açıkladı.
2021 yılında Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, sürpriz bir şekilde ezeli rakip Inter'e transfer edildi.
Fanatik'in haberine göre Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncunun geleceğin şimdiden belli.
INTER CEO'SU SÖYLEDİ
2024 yılında Inter ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Inter CEO'su Giuseppe Marotta oyuncunun menajeriyle görüşme halinde olduklarını söylemişti.
Marotta açıklamasında: "Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Menajerleriyle görüşme halindeyiz, onunla ve daha fazla oyuncuyla temaslarımız devam edecek." demişti.
İTALYAN BASINI YAZDI
İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Hakan Çalhaoğlu İtalyan deviyle yeni sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 ya da 2027 yılında sona erecek. Haberde ayrıca, Hakan'ın Inter ile sözleşime uzatma konusunda herhangi bir şüphesinin olmadığı ve rakamlar konusunda sözlü olarak anlaşma sağlandığı açıklandı.
YARIŞTAN KOPTU
Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndan ikinci olarak çıkan İtalyan temsilcisi, Son 16 Turu'nda Portekiz ekibi Porto ile eşleşmişti. Inter, Hakan Çalhanoğlu ile varılan yeni sözleşmenin açıklamasını Porto maçlarından sonraya bırakmayı düşünüyor.
Ligde lider Napoli'nin 15 puan gerisinde kalan Inter tüm odak noktasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

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