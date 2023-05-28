Inter kazanınca Süper Lig şampiyonu da kazanmış oldu

Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon katılacak Türk takımı için sevindirici haber İtalya'dan geldi.

Inter kazanınca Süper Lig şampiyonu da kazanmış oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Avrupa kupalarında takımlar bazında başarılı olamayan Türkiye sıralamada 20'inciliğe gerileyince Süper Lig şampiyonu da gelecek sezon Devler Ligi'ne doğrudan değil 1'nci ön eleme turundan katılacaktı.

Ancak Süper Lig'i zirvede bitirecek takıma sevindirici haber İtalya'dan geldi. Serie A'nın köklü ekiplerinden İnter, sezonu ilk 4 takım içinde bitirmeyi garantiledi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı

İtalyan ekibinin bu başarısı sayesinde Süper Lig şampiyonu da gelecek sezon Devler Ligi'ne 1'nci değil, 2'nci ön eleme turundan turnuvaya dahil olabilecek.


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