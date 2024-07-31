İnternet abone sayısında dev artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2024 yılı 1'inci çeyreğine yönelik 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

Birinci çeyrekte Kurumca yetkilendirilen 455 şirketin, 834 yetki belgesi bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin 76,5 milyar TL olduğunu belirtti.



Uraloğlu, söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından, Mart 2024 sonu itibarıyla, 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturulduğunu söyledi.

Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreğinde 2023’e oranla yüzde 8 civarında artışla 568 bin kilometre fiber altyapıya, 7 milyon fiber internet abone sayısına ulaştıklarını ve sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımı 274,2 gigabayta, mobil abonelerin ise 17,7 gigabayta yükseldiğini söyledi.