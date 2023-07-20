İnternet ilanıyla başlayan dolandırıcılık hikayesi

2 Bin Liralık Kaporayla Yola Çıktılar

A.G.'nin ilanına cevap veren İ.H.D., aracı satın almak istediğini belirterek 2 bin lira kapora gönderdi. Bu adım, dolandırıcılık planının ilk hamlesiydi.

İlanın Kopyalanması - Yeni Bir Kurban Arayışı

İ.H.D., A.G.'nin ilanındaki fotoğrafları kopyalayarak aynı otomeliyi kendisi satılık ilanıyla tekrar yayınladı. B.H., bu ilanı görüp otomobili satın almak isteyen ikinci kurban oldu.

Tanıdık Yardımıyla Aldatma

İ.H.D., B.H.'ye A.G.'nin şehir dışında olduğunu söyleyerek otomobili bir tanıdığının devralacağını aktardı ve onları noterde buluşturdu.

Büyük Oyun - 710 Bin TL'lik Dolandırıcılık

B.H., güvenerek 710 bin TL'yi İ.H.D.'nin banka hesabına gönderdi. İ.H.D., dekontu A.G.'ye gönderip, otomobili B.H.'nin adına kaydettirdi. Ancak, işler aslında çoktan dolandırıcıların planladığı şekilde ilerlemişti.

Fark Edilen Dolandırıcılık - Şikayetin Ardından Polis Harekete Geçti

Paranın kendi hesabına gelmediğini fark eden A.G., durumu B.H. ile paylaştığında dolandırıldığını anladı. A.G.'nin şikayeti üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Dolandırıcı Çetesi Çökertildi - Tutuklamalar Yapıldı

Polis ekipleri, dolandırıcı şüphelilerin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İ.H.D. ve suç ortağı M.G., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.