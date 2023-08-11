Cumhurbaşkanlığını kullanarak dolandırıcılık. Yok mu bunları kontrol eden?

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı CİMER’in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık ortaya çıktı. Sosyal medya dolandırıcılarının yeni oyunu “Yok mu bunları kontrol eden? Her şey takip ediliyor bunlar neden takip edilmiyor?” sorusunun sorulmasına neden oldu.