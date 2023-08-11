Cumhurbaşkanlığını kullanarak dolandırıcılık. Yok mu bunları kontrol eden?

Telefon ve internet dolandırıcılarının uyguladığı yöntemlere yenisinin eklendiği ortaya çıktı. CİMER’in adını kullanarak sosyal medyada hesap açan dolandırıcılar vatandaşlardan tahsil edilen kart aidat ücretlerinin iade edileceğini iddia etti.
Dolandırıcılar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda son 3 senelik kart aidat ücretlerinin iadesinin başlandığı ve verilen linke tıklanarak sorgulama yapılabileceği iddia edildi.
Dolandırıcıların yeni oyununa karşı vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.