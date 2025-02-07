İnternet teknolojisinde çığır açan adım!

Bilim insanları, ilk kez kuantum dolanıklık kullanarak iki şehir arasında veri transferi yapmayı başardı. Bu yeni teknoloji, geleneksel internet bağlantılarından çok daha hızlı ve güvenli veri iletimi sağlayabilir. Bu başarı, gelecekte kuantum internetin temelini atabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Ancak henüz bu teknoloji sadece laboratuvar ortamında ve çok kısa mesafelerde test edilmiş durumda.

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ARAŞTIRMALAR VE GELİŞMELER

ICFO (İspanya Fotonik Bilimler Enstitüsü) araştırmacıları, farklı laboratuvarlarda yer alan ve aralarında 10 metre mesafe bulunan iki çok modlu kuantum belleğin birbirine dolanıklığını başardıklarını bildirdiler. Bu dolanıklık, fiber haberleşme şebekesine entegre edilebilecek bir sistemde rekora ulaşmalarını sağlayan özel bir teknik uygulamasıyla mümkün oldu. Bu sonuçlar, kuantum iletişimi için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

YABANCI UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kuzeybatı Üniversitesi'nden (Northwestern University) bilgisayar mühendisliği profesörü Prem Kumar, bu başarının kuantum iletişimi alanında yeni bir dönemi başlatacağını ifade etti.

Prof. Kumar, kuantum durumunun internetteki veri akışı ile birlikte iletilmesini sağladığını ve bu işlemi mevcut internet altyapısı üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

Ayrıca, kuantum durumlarını 400 gigabit/saniye hızındaki internet trafiğiyle başarıyla iletebildiğini de vurguladı.

Bu deney, kuantum internetinin gelecekte daha uzun mesafelerde ve farklı ortamlar arasında güvenli bağlantılar sağlamak için kullanılabilmesinin temelini atmış oldu. Bilim insanları, mevcut internet altyapısını kullanarak kuantum iletişimini mümkün kıldılar ve bu gelişme, kuantum teknolojilerinin geleceği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.