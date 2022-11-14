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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan VPN paylaşımı

İstanbul’da meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından internetin yavaşlatılmasına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 02:48
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İnternetin yavaşlatılmasına dair bir tepki de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacandan geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan VPN paylaşımı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin yayın yasağı ve sosyal medya engeli kararlarına tepki gösterdi.

Babacan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından getirilen yayın yasağı ve sosyal medya platformlarına yönelik 'bant daraltma' kararını eleştirdi. 

Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Bu tweeti VPN sayesinde paylaşabiliyorum" diyen Babacan şöyle devam etti: "Güya halkın paniğe kapılmaması için yayın yasağı getirenler, tüm medyayı baskılayarak herkesi daha çok korkutuyor. Halkın haber alma özgürlüğünü baltalamayın, milleti korkutmayın."  ifadelerini kullandı.

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