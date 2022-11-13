Kahrolsun halk düşmanı bebek katili teröristler. Halk düşmanı teröristler 6 masum insanı ailelerinden kopardı. 81 kişi de belki sakat kalacak

Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada halk düşmanı teröristler 6 masum insanı yakınlardan kopardı. Artık onlar ailelerinin, arkadaşlarının yanında olamayacak. Onlarla birlikte gülemeyecek.

Yapılan alçak saldırı neticesinde 81 vatandaşımız da yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yakınları hastane onlardan gelecek bir iyi habere muhtaç bekleyişini sürdürüyor.

KADIN TERÖRİST OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var" dedi.

Oktay şunları söyledi:

"Milletimizin başı sağolsun. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlaması sonucu bir terör eylemi olduğu görülüyor. 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var.

Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacaktır."

ERDOĞAN: BU OLAYDA TERÖR KOKUSU VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Erdoğan, ilk belirlemelere göre olayın terörle bağlantılığı olduğunu, incelemeden sonra nihai kararın verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Bu kalleş saldırının failleri ve arkasındaki mahfiller ortaya çıkarılacak" dedi.

SİYASİLERDEN SALDIRIYA İLİŞKİN TEPKİLER

Kemal Kılıçdaroğlu

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımla "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.

Ekrem İmamoğlu

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberlerini endişeyle takip ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.