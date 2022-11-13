BTK Twitter'a girişi kısıtladı ama BTK Başkanı başsağlığı mesajını Twitter'dan yazdı. Bu bir güler misin ağlar mısın haberidir

Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırı sonrası sosyal medya platformlarına erişim yasağı getirildi. Bu uygulamalara VPN aracılığı ile girilebilirken, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sadece VPN ile girilebilen Twitter'dan bir baş sağlığı mesajı yayınladı.

BTK Başkanının paylaşımı akıllarda soru işareti oluştururken, bir kullanıcı "Ömer Bey hangi VPN'i kullanıyorsunuz, favori VPN uygulaması tercihinizi de kamuoyuyla paylaşır mısınız?" ifadelerini kullanarak BTK Başkanı'nı ti'ye aldı.

Bir başka kullanıcı ise, "Buraya kısırlama getirip buradan taziye yayınlıyorsunuz. Hangi VPN tavsiye edersiniz?" dedi.