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İnternette yeni tuzak. Gözaltılar var

Diyarbakır merkezli iki ilde, internette arkadaşlık sitesi kurup vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 11:34
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İnternette arkadaşlık sitesi kurup dolandırıcılık yapanlara operasyon

İnternette yeni tuzak. Gözaltılar var
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Diyarbakır'da İnternette kurulan sözde "arkadaşlıķ siteleri"nde albümlerden tercihte bulunan kişiler, buluşmaya kimse gelmeyince dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, internette sahte arkadaşlık siteleri kuranların, arayan kişilerden kadınlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldığını, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurttukları kişileri çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiğini, bu yolla dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Ayrıca çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmaya ikna ederek kandırdıkları da belirlendi.
2 ay süren teknik takibi sonucu Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen "Saklambaç Operasyonu"nda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.(AA)

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