Yeşil altında hasat başladı. Kilosu servet değerinde olunca Jandarma gece gündüz nöbet tutuyor

Türkiye'nin dünya genelindeki en önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındık hasadı, bu yıl rekoltenin çiftçilere yüz güldürmesiyle dikkat çekti.

Her yıl ülkeye 2 milyar dolardan fazla döviz girişi sağlayan fındık, 2024-2025 dönemi için belirlenen alım fiyatlarıyla da üreticilerin umudunu artırdı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte fındık tarlalarında hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Kimliği belirsiz kişiler, üreticilerin toplayarak bıraktığı fındıkları çalmaya başladı. Bu durum karşısında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, fındık hırsızlıklarına karşı özel bir komando ekibi oluşturdu.

1 Ağustos itibarıyla jandarma, asayiş timleri ve komando ekipleri, gece gündüz fındık tarlalarında devriye geziyor. Gelişmiş gece görüş ve termal görüntüleme yeteneklerine sahip dronlar kullanarak, tarlalara izinsiz girişleri engelliyorlar.

KİLOSU 135 LİRA

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl için kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu. Giresun kalite fındık için kilogram başına 135 lira, levant kalite içinse 133 lira belirlendi. Kabuklu fındık alımları 19 Ağustos'tan itibaren başlayacak ve randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin iş yerleri, www.tmo.gov.tr ve e-devlet üzerinden randevu alabilecekler. Tarım Bakanlığı, yeni hasat sezonunun ve belirlenen alım fiyatlarının üreticilere hayırlı olmasını diledi.