İntihar eden Fenerbahçeli kalecinin eşinden flaş sözler

2003 yılında Fenerbahçe'nin de formasını giyen ünlü Alman kaleci Robert Enke, 2009 yılında 32 yaşındayken intihar etmişti.

Depresyonda olduğu belirtilen Enke, kendisini gelmekte olan trenin yoluna atarak yaşamına son vermişti.

Enke, Carl Zeiss Jena, Borussia Mönchengladbach, Benfica, Barcelona, Fenerbahçe, Tenerife ve Hannover 96 takımlarında forma giymişti.

Enke'nin 47. doğum gününde karısı ve Robert Enke Vakfı'nın yöneticisi Teresa Enke, Bild gazetesine konuştu.

Teresa Enke şunları söyledi:

"Aslında mutsuz bir insan değildi. Kara mizah anlayışına sahipti. Onun ölümüne hastalığı yol açtı. Robert Enke Vakfı'nın çalışmalarıyla depresyon artık bir tabu olmaktan çıktı. Medya da bu konuyu daha objektif bir şekilde ele almaya başladı."

Enke'nin Barcelona ve Fenerbahçe'de oynarken başarısızlık korkusuyla depresyona girdiği, 2006 yılında 2 yaşındaki kızının ölümünün ardından sağlığının daha da kötüye gittiği belirtilmişti.

Alman Milli Takımı'nın formasını da 8 kez giyen Enke, 10 Kasım 2009'da intihar ederek yaşamına son vermişti.