Süper Lig forması giymişti. Selimiye Losta Spor'a imzayı attı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak 1. Amatör Lig’e yükselen Selimiye Losta Spor ligde iddialı olacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.

ULAŞ ÇETİN YUVAYA DÖNDÜ

Hazırlanan rapor doğrultusunda hücum hattına takviye yapan Muğla ekibi kendi altyapısında yetişen Ulaş Çetin’i kadrosuna kattı.

GAZİANTEPSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Bir dönem Gaziantepspor forması ile Süper Lig'de de mücadele eden Ulaş Çetin son olarak Marmaris Belediyespor forması giymişti.

İNANÇLARI TAM

Transfere dair konuşan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Özgül Kaya, şampiyonluk yolunda Ulaş Çetin'e inançlarının tam olduğunu ifade etti.