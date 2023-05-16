İntihar eden genç kızın mektubu: AKP’ye ve destekleyenlere hakkımı helal etmiyorum. Yoruldum gençliğimi çaldılar

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Yenikapı Marmaray'da dün saat 15.00'da genç bir kız Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı kız, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gencin yaşamına son ermesinin ardından lisesinden bir arkadaşı mektubunu Twitter’da “baselkanir” isimli kullanıcıya ulaştırdı. Kullanıcı intihar eden gencin 20 yaşında lise son sınıfta olmasının sebebinin ise yaşadığı sorunlardan dolayı olduğunu söyledi.

“ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM”

“Yoruldum, gençliğimi çaldılar. AKP’ye ve destekleyenlere hakkımı helal etmiyorum” ifadelerinin geçtiği mektupta "Yoruldum. 20 yaşındayım. Bütün gençliğimi çaldılar, artık yoruldum. Demokrasi nedir bilmiyorum, Atatürk’ü çok özlüyorum, Kılıçdaroğlu’nun bu ülkeyi tekrar yaşanabilir bir konuma getireceğine inanıyordum. Ama önüne her türlü engeli koyuyorlar. Bir kadın olarak hiçbir zaman özgür hissetmedim. Ailem beni her türlü desteklese de ben özgür hissetmedim. 2 yıldır psikolojik destek görüyorum. Çocukken de bozuktu. Bu ülkenin insanı yüzünden çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşayamadım" satırlarını yazdı.

"BABAM ALDIĞI PARAYI BİRİKTİRSE ÖLENE KADAR EV ALAMAZ"

Genç kız mektubuna şöyle devam etti: "Bir ders kitabı alıyorum 200 lira. Bir …. alıyım diyorum 1000 lira. Markete gideyim diyorum, cebimden en az 300 lira gidiyor. Psikoloğa gidiyorum 1000 lira. Psikiyatriste gidiyorum 1000 lira ilaç parası. Biraz kendime bakayım diyorum spor parası. Biraz giysi alayım diyorum para. Babam sabah dörtlerden akşam sekizlere kadar çalışıyor bizim için. Yazık değil mi ona? Annem çalışıyor ama aldığı parayı biriktirse ölene kadar bir ev alamaz" cümlelerini yazdı.

"ATATÜRK GENCİYİM"

İntihar etmeden önce genç kız mektubunu şöyle bitirdi: "Etek giyiyorum. Erkek kadın demeden herkes bana bakıyor. Ben Atatürk genciyim. Özgürlüğümü bir tek ölüm alır. AKP’ye ve destekleyenlere hakkımı helal etmiyorum. 20 yaşındayım, elimde hiçbir şey yok. Ne bir birikim ne kültürel anlamda. Ailemden özür diliyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen beni iyi hatırlayın. Benim ideallerimi unutmayın. Sevgilim lütfen kendine iyi bak seni seviyorum. Melisa tek arkadaşım sensin seni seviyorum. Beni unutmayın ben çok acı çektim.”