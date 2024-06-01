İntihar etmek isteyen kişiyi vatandaş ikna etti

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabalar sonunda, intihardan vazgeçirilen kişi güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici verilen vatandaş, daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Olay, çevrede büyük bir endişe ve merakla takip edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.