İntihar etmek isteyen kişiyi vatandaş ikna etti

Kaynak: İHA
İntihar etmek isteyen kişiyi vatandaş ikna etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cüdeyde Mahallesi'nde yaşanan olayda, intihar etmek için 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir vatandaş, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw217668-03.jpg

İtfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabalar sonunda, intihardan vazgeçirilen kişi güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici verilen vatandaş, daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

aw217668-02.jpg

Olay, çevrede büyük bir endişe ve merakla takip edilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Son Haberler
Bu çiçeğe dokunmak için özel izin gerekiyor: Tülüşah Gündem
Bu çiçeğe dokunmak için özel izin gerekiyor: Tülüşah
Google arabasını gören motorcu merakına yenik düşünce kaza yaptı Video
Google arabasını gören motorcu merakına yenik düşünce kaza yaptı
Sakaryaspor taraftarından pes dedirten hareket Spor
Sakaryaspor taraftarından pes dedirten hareket
Happycow: İneklerin mutluluğu için yenilikçi bir cihaz Video
Happycow: İneklerin mutluluğu için yenilikçi bir cihaz
Bu çiçeği koparan yandı. Özel izinle dokunmak serbest Yaşam
Bu çiçeği koparan yandı. Özel izinle dokunmak serbest
Bir kahır sezonundan başka bir kahır sezonuna Spor
Bir kahır sezonundan başka bir kahır sezonuna
Borularla tehlikeli yolculuk Gündem
Borularla tehlikeli yolculuk