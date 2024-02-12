İntihar ormanının hala sırrı çözülemiyor

Japonya'da Fuji Dağı'nın kuzeybatısında bulunan Aokigahara, İntihar Ormanı olarak da anılmakta.



Aokigahara hem Ağaçlar Denizi hem de İntihar Ormanı olarak tanınmakta ve Japonya'da Fuji Dağı'nın kuzeybatısında 35 kilometrekarelik bir bölgede yer almaktadır.



İşte korkunç özellikleri ve ilgi çekici tarihiyle korku filmlerinin ilham kaynağı olan bu ormanla ilgili ilginç bilgiler.

AOKİGAHARA İNTİHAR ORMANI

Aokigahara, birçok kişi orada yaşamına son verdiği için İntihar Ormanı olarak da bilinmekte.

Ormanın yeşillik içinde olması nedeniyle bulunamamış birçok ceset orada kalmış. Bazı tahminlere göre yılda 30 ile 100 kişi söz konusu ormanda intihar ediyor. Ayrıca Japon hükümeti olası intiharları önlemek için son yıllarda oranları açıklamayacağını duyurmuş.



JAPONLAR İNTİHARA ALIŞIK

İntihar, Japonya'da diğer ülkelerdeki gibi ağır karşılanmamakta. Ülkede çok eski zamanlardan beri harakiri geleneği var. Seppuku ritüeliyle kendini öldüren samuraylar bir gelenek olmuş.

Japonya'da intihar oranları da çok yüksek. 2008'de Japonya'da yaşanan küresel finansal krizle birlikte ekonomideki zayıflık ülkedeki intihar oranlarında yüzde 15'lik bir artışa neden oldu.

İNTİHAR ÖNLEMLERİ NASIL ALINDI?

Japonya hükümeti Aokigahara'daki intiharları engellemek için birkaç önlem aldı. Hükümetin intiharları önlemeye yönelik kararlarından bazıları ormanın girişine güvenlik kameraları koymak ya da ormanın içinde devriye gezdirmek gibi. Ayrıca polisler tarafından ormana 'Çocuklarınızı, ailenizi hatırlayın.', 'Hayatınız, ailenizden size kalan en kıymetli mirastır.' gibi

GPS İŞLEMİYOR

Aokigahara çok korkunç ve orada GPS işlemiyor. Ormandaki ağaçların kökleri dolambaçlı ve çok uzun olduğu için orman da korkunç bir görüntü vermiş. Ayrıca ormanda GPS’in çalışmadığı ve akıllı telefonların bozulduğu hakkında da söylentiler var. Aokigahara, birçok kitabın ilham kaynağı oldu.

ORMANA ÇADIR SOKMAK YASAK

Aokigahara’da polisler devriye atarak ormanda ceset arıyor.

2000’li yılların başında her yıl 70 ile 100 kişinin naaşlarının alındığı ormandan günümüzde Japon hükümetinin kararıyla kurtarılan cesetlerin sayıları açıklanmıyormuş.

Polisler, çadır taşıyan ziyaretçilerin intihar etmeyi planladıklarını düşündükleri için Aokigahara’ya çadır sokmayı yasaklamışlar. Orman çok ağaçlı ve karışık olduğu için insanlar geri gelebilmek için ağaçlara işaret koyuyor.