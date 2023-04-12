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iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 için ikinci beta sürümü ortaya çıktı

Apple'ın yeni güncellemeleri iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 için ikinci beta sürümü yayınlandı. Hziran ayında yeni bir sürüm yayınlayacak olan Apple 16 sürümünün son güncellemesini yaptı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 07:25
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iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 için ikinci beta sürümü özellikleri neler

iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 için ikinci beta sürümü ortaya çıktı
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Apple ios 16’yı yayınladıktan iki hafta sonra ikinci beta güncellemesini de geliştiricilere gönderdi.

20F5028e’den 20F5039’e kadar kodlara sahip olan yeni beta sürümü gerekli izinlere sahip olan kullanıcılar için sunulmaya başladı.

YENİ GÜNCELLEME CİHAZA NASIL YÜKLENİR

Beta programına kayıtlı geliştiriciler, Ayarlar uygulaması üzerinden girdikleri “Yazılım Güncelleme” kısmından “Beta Güncellemeleri” seçeneği ile yeni beta sürümünü test edebilirler.

Beta sürümünü indirmek ve yüklemek için geliştirici izinlerine sahip Apple Kimliği gerekiyor.

iOS 16.5, Apple News uygulamasına bir Spor sekmesi ekleyerek spor odaklı içeriğe erişimlere daha kolay erişilmesi sağlanabilir.

GÜNCELLEME HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR

Bu güncellemeyle iPhone ve iPad mdoelleri kullanıcılarına favori takımları hakkında son gelişmeleri takip etme olanağı sunacak. Güncelleme ayrıca sesli komutla ekran kaydı başlatabilen yeni bir Siri özelliğini de içeriyor.

Bunun yanı sıra yeni güncelleme ile birlikte Apple Card kullanıcıları için tasarruf hesabı özelliğinin de aktif olması bekleniyor. Şirket tasarruf hesabı özelliği için geçtiğimiz ay Apple Card’ın hüküm ve koşullarını güncellemişti.

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