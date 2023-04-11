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IPhone'da şaşırtan hata. Herkes o adamın evine gidiyor

iPhone'larda yer alan Bul uygulamasında telefonlarını bulmak isteyenler yazılım mühendisi olan Scott Schuster’ın evine gidiyor. İşte herkesi şaşırtan olay…

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:19
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IPhone'da şaşırtan hata. Herkes o adamın evine gidiyor

IPhone'da şaşırtan hata. Herkes o adamın evine gidiyor
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, kaybolan iPhone'ları bulmak için kullanılan Bul uygulaması iPhone, iPad veya iPod touch cihazlarıyla eşleştirilen Apple Watch ya da diğer cihazları bulmayı sağlıyor

Bu özellik Teksas'ta yaşayan bir kişinin hayatını cehenneme çevirdi. Yazılım mühendisi olan Scott Schuster, evinin iPhone'mu Bul uygulamasındaki kişilerin uğrak noktası haline geldiğini söylüyor.

Uygulamada kaynaklanan bir sorun sebebiyle cihazlarını kaybeden kişiler, Bul uygulamasını kullanarak cihazlarının izini sürüyor ancak Scott ile benzer bir lokasyonda oturan kişilerin neredeyse tamamı Scott'ın evine geliyor. Bir gün silahlı bir kişinin onun cihazını çaldığını düşündüğü için saldıracağından da korkuyor.

Son birkaç yıldır Bul uygulamasını kullanan kişiler Scott'ın evine öfkeli bir şekilde geliyor. Cihazının orada olduğunu ya da çalındığını düşünen kişileri ikna etmek ise oldukça yorucu bir hal almaya başlamış.

Apple'ın uygulamasında yer alan bu hata sebebiyle artık korkmaya da başlamış. 7 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olan Scott, onların hayatlarını riske atacağından da korkuyor.

Apple yetkilileriyle defalarca kez iletişime geçmesine rağmen geri dönüş alamamış. Yaşanan teknik sorunun yakın bir zaman içinde çözülmesi için çalışmalar başlatılmış.

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