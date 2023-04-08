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IPhone 15 Pro’nun görüntüleri sızdırıldı. Detaylar belli oldu

iPhone 15 Pro’nun tasarımı ve görüntüleri ortaya çıktı. Modelle ilgili ilk bilgiler de geldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:56
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IPhone 15 Pro’nun görüntüleri sızdırıldı

IPhone 15 Pro’nun görüntüleri sızdırıldı. Detaylar belli oldu
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iPhone 15 serisinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, iPhone 15 Pro’nun görüntüleri sızdı.

Titanyum kasa ile piyasaya sürüleceği belirtilen iPhone 15 Pro, yuvarlatılmış kenarlar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Apple, iPhone 15 Pro modelinde titanyum kasaya ek olarak kamera adasını büyütecek.

Cihazın daha büyük kamera çıkıntısı ve geniş kamera merceği ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

iPhone 15 serisindeki en önemli değişikliklerden biri Type-C girişi olarak nitelendiriliyor.

Sızdırılan görüntülere göre Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Type-C girişe yer verecek. Hızlı şarj teknolojisinin sadece Apple onaylı kablolar ile yapılabileceğini belirtmekte fayda var.

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