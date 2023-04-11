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Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti

Apple her geçen gün bazı ürünlerinden güncelleme desteğini çekiyor. Bu kez de 27 inç monitörünün artık kullanılamayacağını belirtti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 08:34
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Apple'ın bir monitörü ölüye çıkarıldı

Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
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Ekran analisti Ross Young’un iddialarına göre; Apple, miniLED panele ve ProMotion teknolojisine sahip 27 inçlik monitörü piyasaya sürme planlarından vazgeçtiği ifade edildi. 27 inç ekrana sahip bu monitörün 'Pro Display XDR’ın' ikinci nesli olup olmayacağı belli değildi.

Apple, ürünü geçtiğimiz yıldan beri aktif olarak geliştiriyordu. Hatta miniLED panellerin sevk edildiği aktarılmıştı. 27 inçlik ekranın aslında yeni bir ürün olup olmayacağı belirsiz. Apple, en son 2019’da Pro Display XDR’ı tanıtmıştı.

YENİ TANITIM NEDEN ENGELLENDİ?

Yeni monitörün ilk olarak 2022 yılının yaz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak fabrikada yaşanan gecikme sonrasında 2023’ün ilk çeyreğine ertelendi. Son olarak bu yılın Ekim ayında duyurulması bekleniyordu.

Ürünü askıya alma kararı, Apple’ın çok daha gelişmiş monitörler üzerinde çalıştığı raporlarını takip ediyor. Daha önce Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın bilgisayar ihtiyacını azaltacak Silicon yongasından gücünü alan monitör geliştirdiğini söyledi.

Apple’ın yeni bir Pro Display XDR sunup sunmayacağı belirsiz. Ayrıca 2022’de çıkış yapan Studio Display’in geleceği de bilinmiyor. Ancak Apple’ın monitör sektöründen çekilmek gibi bir planı olmadığı ifade edildi.

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