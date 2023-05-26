iOS 17 güncellemesi gelecek mi? iOS 17 güncellemesinin özellikleri neler?

Gözler iOS 17 güncellemesinde. Apple, iPhone ekranını kilitli durumdayken akıllı ekrana dönüştürmeyi planlıyor. Peki, iOS 17 güncellemesi gelecek mi? iOS 17 güncellemesinin özellikleri neler?

iOS 17 güncellemesi gelecek mi? iOS 17 güncellemesinin özellikleri neler?

Apple’ın iOS 17 güncellemesiyle birlikte takvim, hava durumu ve gelen bildirimleri akıllı kilit ekranında gösteren bir güncelleme için yeni bir ara yüz planlıyor. Peki, iOS 17 güncellemesi gelecek mi? iOS 17 güncellemesinin özellikleri neler?

iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple iOS 17 güncellemesini 5 Haziran Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtmayı planlıyor.

Henüz yeni güncellemenin detayları tam olarak bilinmese bile yeni akıllı ekran projesinde parlak metinlerin arkasında koyu bir arka plan olacağı öne sürülüyor.

Böylelikle yazılı metinlerin okunmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Apple, telefon kilitliyken de hava durumu, saat, takvim ve bildirimleri takip edebileceği bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Şirketin ayrıca FaceTime ve Apple cihazlarından TV'lere ve hoparlörlere içerik aktarmayı sağlayan AirPlay için yeni güncellemeler üzerinde çalıştığı ifade edildi.

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