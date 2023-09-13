iOS 17'nin çıkış tarihi belli oldu. Hangi yenilikler gelecek? iOS 17 alabilecek modeller listesi belli oldu

Merakla beklenen iOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı. Güncellemenin 18 Eylül tarihinde geleceği ifade edildi.

Bu tarihten itibaren desteklenen iPhone modellerine otomatik olarak güncelleme alabilecek.

IOS 17 İLE GELECEK ÖZELLİKLER

iOS 17’nin en büyük yeniliklerinden birisi arama ekranında görünecek “Çağrılarınızı kişiselleştirin” olacak.

Ayrıca ekrana bir kişinin fotoğrafı veya Memoji koyulabilecek ve yazı stilinden rengine kadar tüm arama ekranı tasarlanabilinecek.

Canlı Çıkartmalar desteği sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçebilecek ve daha sonra çıkartma olarak kullanılabilinecek.

AirDrop benzeri bir özellik olan NameDrop ise bir diğer yenilik olarak kayıtlarsa geçti.

AirDrop’a benzer şekilde çalışacak bu özellik sayesinde rehberde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini farklı bir iPhone veya Apple Watch’a gönderilebilinecek.

SharePlay sayesinde bir başka iPhone sahibiyle müzik dinleyebilir, film izleyebilir veya oyun oynanabilinecek.

iOS 17 alacak modeller şu şekilde:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR