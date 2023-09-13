iOS 17'nin çıkış tarihi belli oldu. Hangi yenilikler gelecek? iOS 17 alabilecek modeller listesi belli oldu

Merakla beklenen iOS 17'nin çıkış tarihi açıklandı. Güncellemenin 18 Eylül tarihinde geleceği ifade edildi.
Bu tarihten itibaren desteklenen iPhone modellerine otomatik olarak güncelleme alabilecek.
IOS 17 İLE GELECEK ÖZELLİKLER
iOS 17’nin en büyük yeniliklerinden birisi arama ekranında görünecek “Çağrılarınızı kişiselleştirin” olacak.
Ayrıca ekrana bir kişinin fotoğrafı veya Memoji koyulabilecek ve yazı stilinden rengine kadar tüm arama ekranı tasarlanabilinecek.
Canlı Çıkartmalar desteği sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçebilecek ve daha sonra çıkartma olarak kullanılabilinecek.
AirDrop benzeri bir özellik olan NameDrop ise bir diğer yenilik olarak kayıtlarsa geçti.
AirDrop’a benzer şekilde çalışacak bu özellik sayesinde rehberde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini farklı bir iPhone veya Apple Watch’a gönderilebilinecek.
SharePlay sayesinde bir başka iPhone sahibiyle müzik dinleyebilir, film izleyebilir veya oyun oynanabilinecek.
iOS 17 alacak modeller şu şekilde:
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 3
iPhone SE 2
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR