Apple bu özellikten daha önce hiç bahsetmemişti: iPhone'lara pil şarjını sınırlama geliyor

Apple'ın dün gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone 15 tanıtıldı. iPhone 15'in hiç açıklanmayan "Pil şarjını sınırlama" özelliği ortaya çıktı.

Apple bu özellikten daha önce hiç bahsetmemişti: iPhone'lara pil şarjını sınırlama geliyor

Merakla beklenen iPhone 15 serisi dün yapılan etkinlikle tanıtıldı.Cihazda daha önce hiç tanıtılmayan bazı özelliklerin yer aldığı ortaya çıktı.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; Lightning yerine USB-C bağlantı noktasını kullanan yeni iPhone, tüm Apple cihazlarıyla aynı kabloyla şarj edebilecek.

Apple’ın Wonderlust etkinliğinde bahsedilmeyen bir özellik çıktı. iOS 17 RC sürümdeki kodlar, Apple’ın kullanıcıların pil sağlığını daha iyi korumak için maksimum şarja sınırlama getirmesine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştirdiğini belirtti.

Bu özellik kapatıldığında, iPhone, cihazın tam kapasite şarj olacağını belirten bir bildirim alacak. Özellik açıkken, iPhone, pilin belirlenen yüzde şarj edileceğini belirten bir bildirim gösterecek. Ayarlardan iPhone’un en son kullanıcı tarafından belirlenen limitte ne zaman şarj olduğu görülebilecek. Bu özellik, İyileştirilmiş Pil Şarjı’na benzer şekilde çalışıyor ancak yeni seçenek, şarjı her zaman belli bir pil seviyesiyle sınırlayacak.

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