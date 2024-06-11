iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Apple iOS 18 güncellemesini alacak cihazların modellerini resmi olarak duyurdu. Yeni güncelleme ile birçok yenilik Apple cihazlara dağıtılmış olacak.

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 1

Apple’ın dünya çapındaki geliştirici konferansı WWDC 2024 ye resmi olarak tanıtılan iOS 18 güncellemesi ile birçok yenilik Apple kullanıcılarına dağıtıldı.

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 2

Yapılan yeni güncelleme ile iOS 18’de Siri uygulamasına yapay zeka ChatGPT-4o eklentisi ücretsiz bir şekilde eklenecek.

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 3

Ana ekran üzerinde kişiselleştirilen seçenekler yer alırken tıpkı Android gibi uygulamaların ana ekran üzerindeki yerleri değiştirilecek.

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 4

Hızlı erişim tamamen değişecek ve kontrol paneli de yenilenecek. Bununla beraber Google mesajlardaki gibi RCS mesaj hizmeti sunulacak.

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 5

Bu özellik ile gönderilen kısa mesajlar 15 dakika içerisinde düzenlenebilecek.

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 6

Apple iOS 18 dağıtılacak cihazların listesini yayınladı. Liste şu şekilde:

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 7

-iPhone 15

-iPhone 15 Plus

-iPhone 15 Pro

-iPhone 15 Pro Max

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 8

-iPhone 14

-iPhone 14 Plus

-iPhone 14 Pro

-iPhone 14 Pro Max

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 9

-iPhone 13

-iPhone 13 mini

-iPhone 13 Pro

-iPhone 13 Pro Max

-iPhone 12

-iPhone 12 mini

-iPhone 12 Pro

-iPhone 12 Pro Max

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iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu 10

-iPhone 11

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

-iPhone XS

-iPhone XS Max

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