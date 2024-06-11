iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar belli oldu

Apple’ın dünya çapındaki geliştirici konferansı WWDC 2024 ye resmi olarak tanıtılan iOS 18 güncellemesi ile birçok yenilik Apple kullanıcılarına dağıtıldı.
Yapılan yeni güncelleme ile iOS 18’de Siri uygulamasına yapay zeka ChatGPT-4o eklentisi ücretsiz bir şekilde eklenecek.
Ana ekran üzerinde kişiselleştirilen seçenekler yer alırken tıpkı Android gibi uygulamaların ana ekran üzerindeki yerleri değiştirilecek.
Hızlı erişim tamamen değişecek ve kontrol paneli de yenilenecek. Bununla beraber Google mesajlardaki gibi RCS mesaj hizmeti sunulacak.
Bu özellik ile gönderilen kısa mesajlar 15 dakika içerisinde düzenlenebilecek.
Apple iOS 18 dağıtılacak cihazların listesini yayınladı. Liste şu şekilde:
-iPhone 15
-iPhone 15 Plus
-iPhone 15 Pro
-iPhone 15 Pro Max
-iPhone 14
-iPhone 14 Plus
-iPhone 14 Pro
-iPhone 14 Pro Max
-iPhone 13
-iPhone 13 mini
-iPhone 13 Pro
-iPhone 13 Pro Max
-iPhone 12
-iPhone 12 mini
-iPhone 12 Pro
-iPhone 12 Pro Max
-iPhone 11
-iPhone 11 Pro
-iPhone 11 Pro Max
-iPhone XS
-iPhone XS Max