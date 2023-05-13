IPhone 14 Pro’da büyük tehlike. Kullanıcılar şokta

Donanımhaber’de yer alan bilgilrre göre, iPhone 14 Pro kullanıcıları cihazlarının pilinin şişmesinden ve ekranın gövdeden ayrılmasından şikayetçi olduğu belirtilidi.

Akıllı telefonun sahiplerinden biri, cihazın pilinin satın alındıktan sonra altı aydan kısa bir süre içinde şiştiğini ve bunun da ekranın gövdeden ayrılmasına yol açtığını söyledi.

Apple teknik desteğiyle iletişime geçtiğinde ise cihazı yenisiyle değiştirmeyi reddettiler.

Cihaz geri geldiğinde şişkinlik sorunu ortadan kalkmış oluyor ve net bir bilgi verilmediği için Apple'ın arızalı pilleri yenileriyle değiştirdiği düşünülüyor.

Apple yönetimi ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.