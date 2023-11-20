iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'in kamerası arasındaki fark nedir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürdüğü iPhone modelleri, özellikle kameraları nedeniyle sıkça tercih ediliyor.

Eksiseyler'de yer alan detaylı bir değerlendirme yazısında, iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max’in kamera ayrıntıları anlatıldı.

Fotoğraf konusunda hassas olan kullanıcılar, bu detaylara dikkat ederek, alacağı telefon arasında seçim yapabilir.

İŞTE O DEĞERLENDİRME YAZISI:

Bildiğiniz gibi 15 pro max 5x zoom (120mm) ile gelirken, iPhone 15 pro 3x zoom (77mm) ile geliyor. Eğer siz "1x'ten 5x'e kadar zoom yapabiliyorsam demek ki 3x'e de aynı şekilde zoom yaparım. Pro max daha fazla aralık sunuyor, o yüzden pro max alayım" diyorsanız kazın ayağı öyle değil.

Çok detaya girmeden anlatacak olursam; pro max'in temelde 4 ana focal length'i var. 13mm (0.5x), 24mm (1x), 48mm (2x), 120mm (5x). Sensor crop yaparak, yani 48mp'lik sensör'ün sadece belli bir kısmını kullanarak farklı odak uzunluğundaki lenslerin de yardımıyla size çeşitli çözünürlük ve odak uzaklıklarında fotoğraflar sunuyor. Yani bu sensör ve lens kombinasyonları ile full çözünürlükte elde edebileceğiniz görüntü sayısı limitli. Siz pro max ile 3x zoom yapmaya kalkarsanız olacak olan şey 48mm'lik (2x) odak uzaklığı ile oluşturulmuş görüntüye dijital olarak zoom yapmak olacak. Yani aslında 2x ile çektiğiniz görüntüyü dijital olarak büyütmüş oluyorsunuz.

Örneği daha da çoğaltırsam, 2x'ten bir sonraki native odak uzaklığı olan 5x'e kadar yaptığınız tüm zoom'lar dijital zoom olacak. 2.1x, 2.3x,...3x,....4.9x vs. Olay tabii ki basit bir dijital zoom işleminden ibaret değildir, apple birtakım görüntü işleme yöntemleriyle oluşturulan görüntüyü iyileştiriyordur ama neticede dijital olarak yakınlaştırılmış bir fotoğraf elde ediyorsunuz.

O yüzden 15 pro max'e sahip olmanız, 15 pro'dan "daha iyi" biri kameraya sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece 5x odak uzunluğunda 15 pro'dan daha yüksek görüntü kalitesi sunacak olan bir kameraya sahip oluyorsunuz. Tam tersi olarak da 15 pro 3x odak uzunluğunda 15 pro max'ten daha iyi görüntü kalitesi sunacaktır, çünkü 15 pro 3x odak uzunluğunu native olarak destekliyor.

Bu sebepten dolayı, çok fotoğraf çeken biriyseniz 77mm ya da 120mm'den hangisini daha çok kullanacaksanız onu seçmenizde fayda var. Aksi takdirde 2x'ten büyük odak uzunluklarında çektiğiniz fotoğrafların görüntü kaliteleri iki kamerada da farklı olacaktır.

Özetin de özeti şu;

İphone 15 pro, 3x zoom ile iphone 15 pro max'in 3x zoom'undan daha kaliteli fotoğraf çekerken, iphone 15 pro max, 5x zoom ile iphone 15 pro'dan daha kaliteli fotoğraf çekiyor. Hangi odak uzunluğu ile daha çok fotoğraf çekecekseniz onu alın.