iPhone kullananlara bakanlıktan flaş uyarı. Hemen devre dışı bırakın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
iPhone kullananlara bakanlıktan flaş uyarı. Hemen devre dışı bırakın
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan iOS cihazlardaki güvenlik açıklarına yönelik iPhone kullananları uyardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu.

Sayan, iOS cihazlarındaki açıklara yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini söylerek iPhone kullananlara bir mesaj verdi.

Kullanıcıları uyaran Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) çalışmalar yaptığını söyledi.

Ciddi güvenlik açıklarını tespit edildiğini belirten Sayan, kullanıcı verilerinin çalınma riskinin olduğunu da aktardı.

Sayan, 16 komuta kontrol sunucusunun tespit edildiğini vurgulayarak engelleme işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sayan iPhone kullanıcılarına uyarılarda bulunarak iOS iletişim sistemlerinin güncel sürümünü yükseltmelerini söyledi.

İşte Sayan’ın önerileri:

✅ iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin.
✅Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğini sağlayın ve düzenli aralıklarla parolaları güncelleyin.
✅Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.(2FA)
✅Şüpheli veya tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin.
✅Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının.
✅Zararlı veya tanımadığınız bağlantılara tıklamaktan kaçının.
✅Kullanılan uygulamalara verilen izinleri düzenli olarak kontrol edin. Uygulamaların kamera, mikrofon ve fotoğraf gibi hassas verilere erişimlerini sınırlandırın.
✅Konum servislerini yalnızca gerektiğinde kullanın ve gereksiz uygulamaların konum servislerine erişimleri kısıtlayın.

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