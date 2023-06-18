iPhone 15 Pro Max'in teknik özellikleri belli oldu

Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 15 Pro Max ya da Ultra adını vereceği cihazına dair bazı özellikler belli oldu.

iPhone 15 Pro Max'in teknik özellikleri belli oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

iPhone 15 Pro Max ya da Ultra olacak model, 6.7 inç boyutunda ve 1290 x 2796 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olacak denildi. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek ve 2.500 nit parlaklık sunacağı ifade edildi.

iPhone 15 Pro Max ya da Ultra, Apple tarafından üretilen A17 Bionic yonga setinden güç alacak. Bununla beraber telefonda 8 GB RAM bulunacakken, 256 GB / 512 GB ve 1 TB şeklinde üç depolama alanı seçeneği ile satışa sunulacak.

Ön kamerası 12 Megapiksel çözünürlüğünde çift lensli olacak. Arks kamerasında ise üç tane kamera olacak.

iPhone 15 Pro Max / Ultra, 4.323 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak.

İşte cihazın ortaya çıkan özellikleri:

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Cihazın tahmini satış fiyatı 61 bin TL.

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