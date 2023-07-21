iPhone 15 tasarımı sızdırıldı. Bir detay dikkat çekti

iPhone 15'in çıkış tarihi için Eylül ayının beklendiği ifade edildi. Yeni maket görüntüleri iPhone 15 tasarımlarına daha yakından bakmaya imkan tanıdı.

iPhone 15 tasarımı sızdırıldı. Bir detay dikkat çekti

Koreli bir blog kullanıcısı, iPhone 15 modellerinin nasıl görüneceğini açıkladı. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da olacağı detayı dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde dört iPhone 15 modelinin yer aldığı görülürken, fotoğrafta 6.7 inç ekranlı Pro Max ve Plus versiyonları ile 6.1 inç ekranlı normal ve Pro versiyonları yer alıyor.

Chip'in çevirisine göre bu görüntüler, DSCC analisti olan Ross Young'ın söyledikleriyle de örtüşüyor. Apple'ın Dynamic Island'ı tüm iPhone 15 modellerine getireceğine ancak ProMotion ve Always-On teknolojilerinin Pro serisine özel olacağına inanılıyor.

kjbfbhg.png

Öne Çıkanlar
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Son Haberler
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi Dünya
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor Güncel
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor
ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu Dünya
ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama Sağlık
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak Dünya
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış Ekonomi
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış