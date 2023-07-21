iPhone 15 tasarımı sızdırıldı. Bir detay dikkat çekti

Koreli bir blog kullanıcısı, iPhone 15 modellerinin nasıl görüneceğini açıkladı. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da olacağı detayı dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde dört iPhone 15 modelinin yer aldığı görülürken, fotoğrafta 6.7 inç ekranlı Pro Max ve Plus versiyonları ile 6.1 inç ekranlı normal ve Pro versiyonları yer alıyor.

Chip'in çevirisine göre bu görüntüler, DSCC analisti olan Ross Young'ın söyledikleriyle de örtüşüyor. Apple'ın Dynamic Island'ı tüm iPhone 15 modellerine getireceğine ancak ProMotion ve Always-On teknolojilerinin Pro serisine özel olacağına inanılıyor.