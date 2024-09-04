iPhone 16 Türkiye'de ne kadar olacak? İşte muhtemel fiyatlar...

Kaynak: Haber Merkezi
iPhone 16 Türkiye'de ne kadar olacak? İşte muhtemel fiyatlar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül çıkması beklenen iPhone 16 modellerinin tanıtımını yapacak. Pek çok kişi iPhone 16'nın fiyatını ve özelliklerini merak ediyor. Peki iPhone 16 ne kadar? İşte detaylar…

iPhone 16 serisinin tanıtımının gerçekleştirilmesine az bir zaman kaldı. Apple, 9 Eylül tarihinde merakla beklenen iPhone 16 modellerini tanıtıma sunacak.

Herkes Türkiye’de iPhone 16’nın fiyatının ne kadar olacağını merak ederken, WebTekno'nun haberine göre; Apple, yurt dışındaki fiyatlarında fazla oynama yapmayacak. 2022 yılında iPhone 14 hangi fiyata satışa sunulduysa 2023 tarihinde de iPhone 15 de aynı fiyattan satışa sunuldu.

Fakat Türkiye'de dolar kuru ve vergiler sebebiyle fiyatlar yıl içinde dahi birden fazla kez değişkenlik gösterebiiyor. Tanıtıma günler kala iPhone 16 serisinin muhtemel fiyatının ne kadar olacağı ortaya çıktı.

iPhone 16 serisinin muhtemel Türkiye fiyatları,

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