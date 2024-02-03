iPhone kullanıcıları dikkat! Son güncelleme telefonumu 'kilitledi' iddiası

iPhone'lara gelen son güncelleme olan iOS 17.4 Beta 1 güncellemesi kullanılmaya başlandı.

Güncelleme yayınlanırken kullanıcılara kronometrelerin Canlı Etkinlik olarak takip edilebilmesi, kronometrenin Dinamik Ada’da gösterilmesi ve 118 adet yeni emoji geleceği duyurusuyla indirmeleri gerektiği belirtildi.

"DOKUNMATİĞİ VE ŞARJI ÇALIŞMIYOR"

Güncellemeyi deneyen Sihirli Elma Editörü Taha Karaca, güncellemeyi kurduktan sonra iPhone’un kilitlendiğini ve dokunmatiğin çalışmadığını söyledi.

Ayrıca cihazın kablo ile şarj almadığını, kablosuz MagSafe’i kullanmak zorunda kaldığını bir video paylaşarak anlattı.

Ne yaparsa yapsın sorunun düzelmediğini ve cihazı bilgisayara bağlayıp sıfırlamak zorunda kaldı ve iOS 17.3 sürümü ile yeni kurulum gerçekleştirdi.

Apple konu hakkında açıklama yapmadı.