Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu

Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu
Kaynak: Shift Delete
Ünlü telefon üreticisi Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun'un otomotiv bölümüne daha fazla odaklanmak istediğini açıklamasının ardından, Çin markasının telefon üretimini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
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Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu 1

Türkiye’de geniş kullanıcı ağına sahip olan ünlü telefon üreticisi Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun’un elektrikli araç üretimine ağırlık vermek istediğini açıklamasının ardından, yerini Grup Başkanı Liu Weibing’e devretmesi bekleniyor.

CEO Lei Jun, Xiaomi Auto markasıyla sunulacak ilk model öncesinde, çalışmalarını elektrikli araçlara ayıracağını belirtti. Liu Weibing ise Xiaomi 14 Ultra lansmanıyla yeni görevine başlayacak.

Lei Jun, Xiaomi SU7’nin ülke çapında kapsamlı yol testlerinden geçtiğini ve şu anda lansmanı için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Jun ayrıca, otomobil işine daha fazla odaklanmak için, Grup Başkanı Liu Weibing’in aynı zamanda Xiaomi markasının Genel Müdürü olması yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Mart ayından itibaren aylık 2 binden fazla SU7 üretimi hedefleyen Xiaomi, 2024’ün ortasına kadar olan ilk üretimin ardından aylık 10 bin aracı piyasaya sürme istiyor.

Lei Jun, yönetimdeki yetkisi devrediyor olsa da, Xiaomi CEO’luğunu yürütmeyi sürdürecek. Jun ayrıca, şirketin akıllı telefonlarını yakından takip edeceğinin sözünü verdi.

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Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu 2

CEO Lei Jun, Xiaomi Auto markasıyla sunulacak ilk model öncesinde, çalışmalarını elektrikli araçlara ayıracağını belirtti. Liu Weibing ise Xiaomi 14 Ultra lansmanıyla yeni görevine başlayacak.

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Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu 3

Lei Jun, Xiaomi SU7’nin ülke çapında kapsamlı yol testlerinden geçtiğini ve şu anda lansmanı için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Jun ayrıca, otomobil işine daha fazla odaklanmak için, Grup Başkanı Liu Weibing’in aynı zamanda Xiaomi markasının Genel Müdürü olması yönünde karar aldıklarını açıkladı.

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Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu 4

Mart ayından itibaren aylık 2 binden fazla SU7 üretimi hedefleyen Xiaomi, 2024’ün ortasına kadar olan ilk üretimin ardından aylık 10 bin aracı piyasaya sürmek istiyor.

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Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu 5

Lei Jun, yönetimdeki yetkisi devrediyor olsa da, Xiaomi CEO’luğunu yürütmeyi sürdürecek. Jun ayrıca, şirketin akıllı telefonlarını yakından takip edeceğinin sözünü verdi.

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Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu
Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu
Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu
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