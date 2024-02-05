Dünyaca ünlü telefon markası Xiaomi’de beklenmedik değişiklik. Bir devir kapanıyor mu

Türkiye’de geniş kullanıcı ağına sahip olan ünlü telefon üreticisi Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun’un elektrikli araç üretimine ağırlık vermek istediğini açıklamasının ardından, yerini Grup Başkanı Liu Weibing’e devretmesi bekleniyor.

CEO Lei Jun, Xiaomi Auto markasıyla sunulacak ilk model öncesinde, çalışmalarını elektrikli araçlara ayıracağını belirtti. Liu Weibing ise Xiaomi 14 Ultra lansmanıyla yeni görevine başlayacak.

Lei Jun, Xiaomi SU7’nin ülke çapında kapsamlı yol testlerinden geçtiğini ve şu anda lansmanı için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Jun ayrıca, otomobil işine daha fazla odaklanmak için, Grup Başkanı Liu Weibing’in aynı zamanda Xiaomi markasının Genel Müdürü olması yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Mart ayından itibaren aylık 2 binden fazla SU7 üretimi hedefleyen Xiaomi, 2024’ün ortasına kadar olan ilk üretimin ardından aylık 10 bin aracı piyasaya sürme istiyor.

Lei Jun, yönetimdeki yetkisi devrediyor olsa da, Xiaomi CEO’luğunu yürütmeyi sürdürecek. Jun ayrıca, şirketin akıllı telefonlarını yakından takip edeceğinin sözünü verdi.