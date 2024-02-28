iOS 18 güncellemesini alabilecek iPhone modelleri belli oldu

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple iOS 18 güncellemesini alabilecek iPhone modellerini duyurdu. Yeni güncelleme iOS 18, uzmanlara göre Apple ekosistemine yeni bir soluk getirecek.

iOS 18'in destekleyeceği cihazlar, Apple'ın uzun vadeli kullanıcı memnuniyetini ön planda tuttuğunu gösteriyor. Apple,yıl geçtikçe eskiyen teknolojiye sahip cihazları bile güncel tutarak, kullanıcılarının en yeni yazılımlardan yararlanmasını sağlamakta kararlı.

"KLASİK SAYILABİLECEK CİHAZLAR DA İOS 18 İLE YENİLENECEK"

Yapılan bu güncelleme, iPhone XR, XS, XS Max gibi modelleri kapsayacak şekilde, yaklaşık altı yıl öncesine dayanan cihazları içinde bulunduruyor. Ayrıca, iPhone 11 serisi ve iPhone SE'nin 2. ve 3. nesilleri gibi daha yeni ancak artık "klasik" sayılabilecek cihazlar da iOS 18 ile yenilenecek.

İşte güncelleme alacak iPhone modellerin tam listesi:

1-) iPhone 15 serisi (15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max)

2-) iPhone 14 serisi (14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max)

3-) iPhone 13 serisi (13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max)

4-) iPhone 12 serisi (12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max)

5-) iPhone 11 serisi (11, 11 Pro, 11 Pro Max)

6-) iPhone XS, XS Max ve XR

7-) iPhone SE (2. ve 3. Nesil)