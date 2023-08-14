Teknoloji devi Apple’ın düşük maliyetli olarak piyasaya sürdüğü iPhone SE serisinin yeni modeli iPhone SE 4’e dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, iPhone SE 4’ün özellikleri neler? iPhone SE 4 ne zaman çıkıyor?

Apple'ın bir sonraki düşük maliyetli iPhone'u hakkında bazı yeni detaylar konuşulmaya başlandı. Yeni iPhone SE 4 tasarımının iPhone 14'ü temel alacağını öne sürüyor.

IPHONE SE 4’ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ayrıca, iPhone SE'nin bir Touch ID düğmesi yerine Face ID'ye sahip olacağı iddia ediliyor.

iPhone SE, ilk kez Lightning'den uzaklaşarak bir USB-C girişe sahip olacak.

iPhone SE'nin ayrıca mevcut modellerdeki gibi arka kısımda tek kamerayı koruyacağını konuşuluyor.

Ayrıca dördüncü nesil iPhone SE modellerinde OLED ekran olması bekleniyor. Böylelikle mevcut modelin LCD'sine göre önemli bir yükseltme olacak.

Cihazın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi bir Action Button'a sahip olacağı öne sürüldü.

Böylelikle iPhone SE ile bu özelliği sunması beklenmeyen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasında tasarım farkı olacabilir.

IPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni nesil iPhone SE 4'lerin Apple'ın 5G desteğini alacak ilk cihazlardan biri olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan cihazın 2025 yılına kadar çıkış yapması beklenmiyor.