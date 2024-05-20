iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek

iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlara gelen yeni özelliği açıkladı. Buna göre iPhone telefonlar ve iPad tabletler gözle kontrol edilebilecek.
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iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek 1

Yapay zekayı kullanan araç, kullanıcıların Apple cihazlarında yalnızca gözlerini kullanarak gezinmelerine olanak tanıyacak.

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iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek 2

iPadOS ve iOS çalışacak yeni özellik için herhangi bir ek donanıma gerek kalmayacak. Uygulama bir kez kurulduktan sonra telefonda ya da tablette herhangi bir öğe gözle etkinleştirilebilecek.

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iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek 3

Ayrıca göz takibiyle kaydırmalar ve uygulama içi gezinmeler mümkün olacak.

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iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek 4

Yeni özellik bu yılın sonlarında kullanıma sunulacak

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iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek 5

BAŞKA ÖZELLİKLER DE TANITILDI

Apple’ın duyurduğu tek özellik gözle tarama olmadı. Başka bir özellik ise hareket halindeki araçlarda yolcuların hareket rahatsızlığını azaltmayı hedefliyor.

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iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek 6

Teknoloji devinin duyurduğu yeni özellikler arasında, firmanın hareket halindeki araçlarda yolcuların hareket rahatsızlığını azaltabileceğini söylediği bir özellik de vardı.

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iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek 7

Aracın hareketindeki değişiklikleri temsil etmek üzere ekranın kenarlarına animasyonlu noktalar yerleştiren yeni Araç Hareketi İpuçları özelliği, duyusal çatışmayı ve dolayısıyla hareket rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olabilir.

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iPhone telefonlara gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Artık gözle kontrol edilecek 8

Apple ayrıca, konuşmalarını etkileyen rahatsızlıkları olan kişilere kısayollar konusunda yardımcı olmak için kullanıcıların sanal asistan Siri'ye özel ifadeler atamasına olanak tanıyan yeni konuşma özellikleri de sunduğunu söyledi.

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