iPhone'u çalabilmek için kemirdi. Apple'da ilginç hırsızlık görüntüsü

Çin'deki Apple Store'da bir kadın iPhone 14 çalabilmek için cihazı korumak amaçlı kullanılan kabloyu kemirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

iPhone'u çalabilmek için kemirdi. Apple'da ilginç hırsızlık görüntüsü

Çin’de bir kadın, iPhone 14 çalmak için hırsızlık önleme kablosunu kemirdi. Güvenlik kamerasını izleyen mağaza görevlileri neye uğradığını şaşırdı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Çin polisi tarafından Qui olarak isimlendiren başarısız hırsız, Apple Store’da ilginç bir hırsızlık girişiminde bulundu. Mağazadaki telefonları koruyan kablolardan birini ısırarak iPhone 14 çalmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bu girişimden sadece 30 dakika sonra ise polis tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Qiu’nun masaya doğru eğildiği, iPhone 14’ü ağzına götürdüğü ve güvenlik kablosunu çiğnediği görülüyor. Kabloyu dişleriyle koparmayı başaran hırsız, telefonu çantasına koyuyor ve hızlıca mağazadan ayrılıyor.

Qiu’nun ilginç hırsızlık yöntemini keşfeden çalışanlar ihbarda bulundu.

Qiu polise verdiği ifadede, telefonunu kaybettiğini ve yeni bir telefon almaya karar verdiğini ifade etti. Bunun için Apple Store'a geldiğini belirten kadın yüksek fiyatları gördükten sonra telefonu çalmak istediğini söyledi.

Olay sosyal medyada gündem oldu.

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