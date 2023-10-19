İpotekli konut satışları düşüşe geçti

Konut satış verilerini değerlendiren Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "2023 yılı Eylül ayında gerçekleşen konut satışlarına baktığımızda 102.656 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. Ağustos ayında gerçekleşen 122.091 dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık %15,9 oranında düşüş yaşandı.” dedi.



Verileri kıyaslıyan Yazıcı, “Kıyaslamayı Eylül sonu itibariyle yapacak olursak; 2023 yılı Eylül ayında 102.656 adet konut satıldı. 2022 ve 2023 Eylül ayları kıyasladığımızda bu yıl Eylül ayında konut satışların yaklaşık %9,5 oranında düşüş yaşandığını görebiliyoruz. Eylül ayın sonuna kadar olan satışları ve bunların içindeki ipotekli satışları kıyasladığımızda %21,6 den %17,9 a düştüğü görülüyor. İpotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki aya kıyasla % 48,4 oranında azaldı

İpotekli satışlar 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya kıyasla % 48,4 oranında azalarak 8.446 adet olarak açıklandı. 2023 yılı Eylül ayında, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %17,9 olarak gerçekleşti. Diğer bir açıdan baktığımızda 9 aylık kümülatif veriler bize başka bir şey söyledi: 2023 yılı Eylül sonu itibariyle baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2022 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık %29,6 oranında düşüş gösterdi. 2022 yılı Eylül sonu itibariyle baktığımızda gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2021 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık %25,7 oranında artış göstermişti.

2023 yılı Eylül ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı %17,9 mertebelerinde gerçekleşti. 2022 yılında bu oran aynı etkilerde dolayı %21,6 seviyelerindeydi. Bir başka önemli veri de ilk satışlar, Eylül ayında gerçekleşen ilk el konut satışları bir önceki aya göre %13,66 oranında düşerek 30.488 adet açıklandı. Eylül ayında, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %29,84 olarak gerçekleşti.

İlk elde azalan konut satışlarındaki en büyük etken ilk el üretimlerinde stok miktarının yani yeni yapılan konutun azalması. Toplam satışlar içindeki satış yüzdesi önceki yıllarla benzer olsa da satış rakamlarındaki mutlak değer azalışından ilk el satışları da etkilendi.

2023 yılı Eylül ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle toplam konut satışlarının içinde ilk el satışların oranı %29,84 mertebelerinde gerçekleşti. 2022 yılında bu oran aynı etkilerde dolayı %29,52 seviyelerindeydi.

İstanbul, İzmir ve Ankara özelinde bakacak olursak; 2023 Eylül sonu itibariyle kümüle konut satışlarının, 2022 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık % 22,2 İzmir’de %20,8 ve Ankara’da ise %5,4 oranında azaldığı görülmektedir.

Yabancılara yapılan konut satışı 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,19 oranında azalarak 2.930 adet açıklandı. Eylül ayında ilk sırayı 1.007 adet konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 978 adet konut satışı ile İstanbul ve 211 adet konut satışı ile Mersin izledi. 2023 yılı Eylül ayı sonu itibariyle yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar %42 oranında azalarak toplam 2.930 adet açıklandı. 2023 yılı Eylül ayı sonu itibariyle yabancıya satılan kümüle konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı %3,12 oranındadır. 2022 yılı aynı döneminde bu oran %4,70’di.” şeklinde konuştu.