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IQ’su en yüksek burçlar hangisi? Hangi burçlar zekidir?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Kimi burç iletişimi temsil ederken kimi burç ise zekayı temsil etmektedir. İşte IQ’su yüksek en zeki burçlar..

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:56
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IQ’su en yüksek burçlar hangisi? Hangi burçlar zekidir?

IQ’su en yüksek burçlar hangisi? Hangi burçlar zekidir?
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Astroloji de burçlar çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Bazı burçlar sanata daha yatkınken bazı burçlar ise yüksek zekayı temsil eder. İşte en zeki burçlar..

IQ'SÜ EN YÜKSEK BURÇLAR HANGİSİ?

İKİZLER

Aynı anda birden fazla meseleyi düşünebilen İkizler'in sosyal zekası çok yüksektir.

İkizler insanlarla çok hızlı bağ kurabilir.

İkizler hızlı karar verirler.

İkizler burcu pratik çözümler için birebirdir.

İkizler burcu danışmak için en uygun kişidir.

KOVA

Kova burcunun görsel ve pratik zekası çok yüksektir. Mühendislik becerisi denilince kimse Kova'nın eline su dökemez.

Bu nedenle Kova burcu mantığına oturmayan fikirlere kapalıdır.

Kova burcu insanı genelde muhalif pozisyonda olur. Tipik bir Kova bildiğinden şaşmaz.

AKREP

Tutkulu ve iyi bir hafızaya sahip Akrep'ler zeka küpüdür.

Akrep burçları detaylardan yola çıkıp bütünü çok doğru değerlendirebilirler.

Bu nedenle sizin gözden kaçırdığınız noktaları Akrep'ler yakalar.

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