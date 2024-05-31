Irak Türkleri - Azerbaycan İlişkilerinde Yeni Ufuklar

Ziyaret kapsamında, resmi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, medya ve basın temsilcileri ile bir araya gelinerek ortak projeler ve işbirlikleri için protokoller imzalandı. Bu görüşmeler ve imzalanan anlaşmalar, iki millet arasındaki tarihi dostluk ve işbirliğini daha da pekiştirdi.

Bakü’de gerçekleştirilen bu ziyaret, sadece resmi görüşmelerle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda, kültürel işbirliği ve ortak projeler üzerinde de duruldu. Heyetin, Azerbaycan'daki resmi kurumlar ve kuruluşlarla yaptığı görüşmelerde, ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıldı. Bu projeler arasında eğitim, kültür, medya ve diğer alanlarda işbirlikleri öne çıktı.

Yedi ay önce Bakü’de düzenlenen “Irak Türkmenleri ve Türk Dünyası: Tarihsel Hafızanın Kurtarılması” başlıklı uluslararası konferans, Irak Türkmenleri ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi açısından önemli bir platform sağladı. Konferans, Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi ile Kerkük Kültür Derneği’nin katkılarıyla düzenlendi. Irak, Türkiye ve yurtdışından gelen 40 kişilik Irak Türkmen heyeti, bu konferansa katılarak ilişkilerin geliştirilmesi için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Irak Türkleri, Azerbaycan ile olan ilişkilerinde kültürel işbirliğine büyük önem veriyor. Kültürel işbirliği, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve bu bağların gelecek nesillere aktarılması açısından kritik öneme sahip. Bu bağlamda, yapılan ziyaretler ve etkinlikler, Irak Türkleri ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesini sağlıyor.

Irak Türkleri, Azerbaycan ile ilişkilerin gelişmesine büyük önem veriyor. Bu ilişkiler, sadece iki millet arasındaki bağların güçlenmesine değil, aynı zamanda Türk Dünyası içindeki işbirliğinin de artmasına katkı sağlıyor. Irak Türkleri, bu ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğine ve yeni ufuklar açacağına inanıyor.