Irak ve ABD arasında Yüksek Askeri Komite kuruldu

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ve ABD arasında Ağustos 2023'te başlayan müzakerelerin ardından Yüksek Askeri Komite'nin kurulmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu komitenin Irak’taki terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin görevini sonlandırmak için kurulduğu açıklandı.

Açıklamamada, Yüksek Askeri Komite’nin görevi, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunma süresini sonlandırmak olarak ifade edildi. Ayrıca, komitenin Irak ile koalisyon güçleri ülkeleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri ilişkiler kurmak için çalışacağı aktarıldı.

Irak’ın koalisyon güçlerinin güvenliğini sağlamaya devam edeceği özellikle belirtilen açıklamada, “Bu müzakere sürecinde Irak, ülkenin her yerindeki uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğinin, istikrarın ve gerilimin önlenmesi konusundaki kararlılığını yineliyor” denildi.

“ABD'NİN IRAK'IN EGEMENLİĞİNE OLAN DERİN BAĞLILIĞINI YANSITMAKTADIR”

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ise yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Askeri Komite’nin 7-8 Ağustos 2023 tarihlerinde ABD’nin başkenti Washington DC’de gerçekleştirilen ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu (JSCD) sırasında iki tarafında taahhüt ettiği bir konu olduğunu söyleyerek, Yüksek Askeri Komite toplantılarının yakın zamanda başlayacağını aktardı. Austin, “Yüksek Askeri Komite, sürecinin başlatılması ABD'nin bölgesel istikrar ve Irak'ın egemenliğine olan derin bağlılığını yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yüksek Askeri Komite’nin ABD ve Irak arasında kalıcı bir ikili güvenlik ortaklığına geçişi amaçladığını aktaran Austin, “ABD askeri personeli, Irak hükümetinin daveti üzerine, Irak güvenlik güçlerine IŞİD’e karşı devam eden mücadelelerinde danışmanlık ve yardım sağlama misyonunun bir parçası olarak Irak'ta bulunmaktadır. ABD, güvenli, istikrarlı ve egemen bir Irak'a olan bağlılığını sürdürmektedir” dedi.