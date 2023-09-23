Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamaya göre, arama-tarama faaliyetinde, Zagros keskin nişancı tüfeği, 111 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 1680 adet 5,56 milimetre mühimmat, 1580 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 22 savunma tipi el bombası, 10 el bombası fünyesi ve termal giyecek ele geçirildi.

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